İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle yıkım gerçekleştirdiği alanda bulunan Filistinlilere ait bir binayı patlayıcı madde yardımıyla yıktı.

Türkiye'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına sert tepki gedi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DERHAL DURDURUN

İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayrimeşru eylemlerin derhal durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."