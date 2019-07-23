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  • 23.07.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 16:26

Son dakika: Dışişleri'nden 'e sert tepki!

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan 'in Doğu 'teki yıkımlarına sert tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Kudüs’ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki!

güçleri, işgal altındaki Doğu 'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle yıkım gerçekleştirdiği alanda bulunan Filistinlilere ait bir binayı patlayıcı madde yardımıyla yıktı.

Türkiye'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına sert tepki gedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DERHAL DURDURUN
İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayrimeşru eylemlerin derhal durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

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