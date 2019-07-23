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  • 23.07.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 21:37

Rusya'dan 'e 'teki yıkımlarından vazgeçme çağrısı

Rusya, 'in işgal altındaki 'te lilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İsrail'e bir çağrı da Rusya'dan!

Rusya, 'in işgal altındaki 'te lilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.



İsrail'in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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