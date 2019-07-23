Rusya, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin yıkımından vazgeçmesi çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.
İsrail'in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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