Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 24.07.2019 06:19
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 06:19

'dan çok kritik ve Su-35 açıklaması!

Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı , Rus füze savunma sistemlerinin üretimini ’de yerelleştirme konusunun teslimatın 2. etabında görüşüleceğini belirtti. Şugayev, Su-35 konusunda ise Türkiye tarafından kendilerine ulaşan resmi bir başvuru olmadığını söyledi.

Rusya'dan çok kritik S-400 ve Su-35 açıklaması!

Rus basınına açıklamalarda bulunan FSVTS Başkanı , Rus füze savunma sistemlerinin üretimini 'de yerelleştirme konusunun, bu ülkeye yapılan sevkiyatın 2. aşamasında görüşüleceğini belirtti.

TESLİMATIN İLK ETABI BU HAFTA TAMAMLANIYOR
Şugayev ayrıca, teslimatın ilk aşamasının ise bu hafta tamamlanacağını bilgisini paylaştı.

"SAVAŞ UÇAKLARI DAHİL TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"
Şugayev, 'nın savaş uçakları dâhil olmak üzere Türkiye ile birçok konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 avcı uçaklarını sevk etmeye hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Şugayev, Su-35'ler ile ilgili kendilerine ulaşan resmi başvuru olmadığını, ancak bu konuda da Türkiye ile iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİM KONUSUNA AÇIĞIZ"
Rus S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini Türkiye'de yerelleştirme konusuna da değinen Şugayev, "S-400 üretiminin yerelleştirilmesi, geleceğe dönük ve açık bir konu" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan çok kritik S-400 ve Su-35 açıklaması!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri