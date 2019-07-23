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  • 23.07.2019 22:25
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 22:29

çalışanından çarpıcı açıklamalar! 47 yıldır neden Ay'a gidilemiyor?

Ay'a seyahat Apollo 11'in 50'nci yıl dönümü ile bir kez daha gündemde. 1972'den beri Ay'a gidilemiyor olmasının sebebi 'da çalışan Türk bilim insanı tarafından mercek altına alındı.

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