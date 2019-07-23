Ay'a seyahat Apollo 11'in 50'nci yıl dönümü ile bir kez daha gündemde. 1972'den beri Ay'a gidilemiyor olmasının sebebi NASA'da çalışan Türk bilim insanı Umut Yıldız tarafından mercek altına alındı. Ay'a seyahat Apollo 11'in 50'nci yıl dönümü ile bir kez daha gündemde. EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU! Ancak Ay'a ayık basılması kadar popüler olan bir konu daha var o da 'neden 1972'den beri Ay'a gidilemiyor?' sorusu. NASA'DA TÜRK BİLİM İNSANINDAN AÇIKLAMA! Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli Türk bilim insanı Umut Yıldız Twitter hesabından yayınladığı yazı ile bu sorunun cevabını verdi. Yıldız işin teknoloji tarafına bakıldığında; o günkü bir aleti, bugünkü bilgisayarlara yeniden bağlayarak aynen çalıştırılamayacağını belirtiliyor. Bu nedenle de Umut Yıldız 'Ay'a gitmeyi unuttuk' diyor.
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