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  • 23.07.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 18:38

Ivanka Trump’ın ‘’ hatası da olay oldu

Ivanka Trump, ’ın başkanı olması tebrik etmek isterken inanılmaz bir hataya imza attı. Trump, tebrik mesajında ’ı yanlış yazdı. Trump'ın bu hatası da olay oldu.

Ivanka Trump'ın hatası sosyal medyayı salladı

Ivanka Trump 'ın başbakanlığını tebrik ettiği mesajında 'ı yanlış yazdı.

ABD Başkanı 'ın kızı Ivanka Trump, Twitter hesabından seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı yayınladı.



Mesajında United Kingdom (Birleşik Krallık) yerine United Kingston yazan Trump, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.


TRUMP DA BENZER HATA YAPMIŞTI
Haziran ayında hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Prince of Wales yerine Prince of Whales () yazmıştı.

Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Her gün 'yabancı hükümetlerle' buluşup konuşuyorum. Daha yeni İngiltere Kraliçesi (Birleşik Krallık), 'Balinalar Prensi', İrlanda Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ve 'her şey' hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.

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