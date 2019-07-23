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  • 23.07.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 19:49

terörüne dünyadan tepki yağıyor! İsrail'e Avrupa'dan ortak kınama

, , ve , 'in işgal altındaki 'te lilere ait evleri yıkmasını "kararlı bir şekilde kınayan" ortak bir açıklama yaptı.

yapılan yazılı açıklamada, , , İspanya ve 'nin, 'teki Vadi el Humus Mahallesi'nde bulunan lilere ait evlerin yıkımından dolayı 'i kararlı bir şekilde kınadığı bildirildi.

İsrail yönetiminin Filistinlilere ait evleri yıkmasının "ciddi bir endişeyle" takip edildiği belirtilen açıklamada, "İstisnai durumlar haricinde, işgal altındaki bölgelerde binaların yıkılması Uluslararası İnsani Hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırıdır. Bu uygulama Filistin halkına gereksiz yere acı çektirmekte ve barış sürecine zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, özellikle bu yıkımın önemli olduğunun altı çizilerek, "Çünkü, etkilenen binaların bir kısmı Oslo Anlaşmaları uyarınca Filistin yönetiminin yetkisi altında olan A ve B bölgelerinde bulunuyor. Bu yüzden bunların ihlal edildiğini gösteriyor. İki devletli çözümü doğrudan tehlikeye atan, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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