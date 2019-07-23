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  • 23.07.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 19:11

'ın gündeminde olan , Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı

Son dakika haberine göre, 'ın gündeminde olan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Monaco, Portekiz kampı kadrosuna Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Radamel Falcao'nun yer almadığını açıkladı.

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