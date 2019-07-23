Ligue 1 ekibi Monaco, Portekiz kampı kadrosunda Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Radamel Falcao'nun yer almadığını açıkladı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı
Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Monaco, Portekiz kampı kadrosuna Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Radamel Falcao'nun yer almadığını açıkladı.
- Filistinliler Aksa'dan kovmuştu! Skandal videosu ortaya çıktı
- Gerilim tırmanıyor! "Bu tehlikeli yolda devam ederse..."
- Resmen duyurdular: Ortak operasyon için anlaştık!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.