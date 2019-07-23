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  • 23.07.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 16:00

liler yüzüne tükürerek Mescid-i Aksa'dan kovmuştu! 'i övdüğü skandal video ortaya çıktı

'in davetiyle Kudüs'e giden Suudi Arabistanlı gazeteci , burada lilerin büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Filistinliler yüzüne tükürerek Mescid-i Aksa'dan kovduğu Zeyd'in İsrail’i öve öve bitiremediği skandal bir videosu ortaya çıktı.

Filistinliler Aksa'dan kovmuştu! Skandal videosu ortaya çıktı

Suudi Arabistanlı gazeteci , terör devleti 'in daveti üzerine Kudüs'e gitmişti. Bu ziyareti sırasında lilerin tepkisiyle karşılaşan İsrail yalaması gazeteci, ne yapacağını şaşırmıştı. Filistin halkı Suudi ismin yüzüne tükürmüş, ellerindeki bazı eşyaları üzerine fırlatmıştı.

İSRAİL'İ ÖVE ÖVE BİTİREMİYOR! "KEŞKE İSRAİL'LE İLİŞKİMİZ OLSAYDI"
Suudi Arabistanlı gazetesi Muhammed Suud Zeyd'in yeni videosu ortaya çıktı. Videoda Zeyd, İsrail'i sevdiğini ve kendi ülkesiyle İsrail arasında diplomatik ilişki olmasını istediğini belirtiyor. Suudi gazetesi şunları söylüyor:

"İsrail'i seviyorum ve, 'Keşke ülkemizle İsrail arasında diplomatik bir ilişki olsaydı' diyorum. Ortadoğumuzu her zamankinden daha iyi hale getirmek için yapacak çok şeyimiz var. Lütfen barışı destekleyin. Hepinizi ülkemi ziyaret etmeye davet ediyorum ve umarım ülkenizi ziyaret edebilirim."

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