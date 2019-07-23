Boris Johnson kimdir, aslen nereli, kökeni neresi soruları günün en çok araştırılan konularından biri oldu. İngiltere'nin muhafazakar parti liderliğine seçilen Johnson ülkenin 77. Başbakanı oldu. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Peki İngiltere yeni Başbakanı Boris Johnson Türk mü dedesi Ali Kemal kimdir? Boris Johnson kimdir nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar ve gelişmeler