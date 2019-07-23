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  • 23.07.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 20:31

'nin yeni savunma bakanı oldu

Son dakika haberine göre Başkanı 'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği , Senatodan onay aldı. Esper, bir süredir Savunma Bakanı Vekili görevini yürütüyordu.

ABD'nin yeni savunma bakanı belli oldu
Başkanı 'ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği , Senatodan onay aldı. Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

MARK ESPER KİMDİR?
55 yaşındaki eski subay Mark Esper, 1991'de Körfez Savaşı'nda Amerikan ordusunda görev aldı. 10 yıldan uzun süre orduda çalışan Esper, 1996 yılında Heritage Foundation ismindeki vakıfta çalışmaya başladı.

Esper, 1998 yılından itibaren 4 sene boyunca ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi'nde çalıştı. 2002-2006 yılları arasındaysa, dönemin başkanı George W. Bush'un hükümetinde Savunma Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulundu.

2006'dan 2010'a kadar özel sektör ve kamu sektöründe farklı pozisyonlarda bulunan Esper, 2010'dan sonra savunma sanayisinde iş yapan Raytheon isimli firma adına lobicilik faaliyetleri yürüttü.

Esper'in aday olarak gösterildiği Savunma Bakanlığı pozisyonu, altı ay önce Jim Mattis'in ani istifası üzerine boşalmıştı. Donald Trump'ın bu koltuk için önerdiği ilk isim Patrick Shanahan bir süre vekaleten bakanlık görevini üstlenmiş ancak 'aile içi şiddet' iddiaları üzerine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

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