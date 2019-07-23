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  • 23.07.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 21:30

'den bomba iddia: 'a ait İHA'yı düşürmüş olabiliriz

'a ait ikinci bir da düşürmüş olabileceklerini açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu, geçtiğimiz günlerde ABD'nin 'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıklamıştı.

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Son dakika gelişmesine göre, 'a ait ikinci bir da düşürmüş olabileceklerini açıkladı.

İRAN'DAN YALANLAMA GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı 'ın 'nda İran'a ait bir (İHA) düşürüldüğüne ilişkin açıklamasını yalanlayarak, ABD'nin kendisine ait bir İHA'yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini belirtmişti.

İRAN O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İnsansız Hava Aracının (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıklamıştı.

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