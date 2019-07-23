Son dakika gelişmesine göre, ABD Hürmüz Boğazında İran'a ait ikinci bir İnsansız Hava Aracını da düşürmüş olabileceklerini açıkladı.

İRAN'DAN YALANLAMA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğüne ilişkin açıklamasını yalanlayarak, ABD'nin kendisine ait bir İHA'yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini belirtmişti.

İRAN O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda düşürdüğünü iddia ettiği İran'a ait İnsansız Hava Aracının (İHA) ABD savaş gemisinden çektiği görüntüleri paylaşarak, söz konusu İHA'nın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü açıklamıştı.