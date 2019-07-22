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  • 22.07.2019 11:00
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 11:00

'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten ve Başkan Erdoğan açıklaması

'ın çiçeği burnunda Başbakanı Kiryakos Miçotakis, " ile ilişkilerimizi ileriye taşıyacak cesur adımlar atmaya davet konusunda tereddüt etmeyeceğim" dedi.

Yunanistan'dan Türkiye açıklaması!

'da 7 Temmuz'da yapılan seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri ve , parlamentoda hükümet programını açıkladı.

Miçotakis'in açıkladığı programda en çok ekonomik sorunlarla boğuşan ülkeye can suyu olacak çözüm arayışlarına yer verildi. 2019 yılı sonu itibariyle ve aşamalı olarak vergilerin hafifletilmesi, yabancı yatırımcıları cezbedecek projeler, eğitim sistemindeki sorunlara çözüm ve teröristlere tanınan izinlerin kaldırılması için ceza hukukunda değişiklik programın başlıkları arasında yer aldı.

"CESUR ADIMLAR ATMAYA DAVET KONUSUNDA TEREDDÜT ETMEYECEĞİM"
Konuşmasında ile ilişkilere de yer veren Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimizi ileriye taşıyacak cesur adımlar atmaya davet konusunda tereddüt etmeyeceğim" dedi.

Coğrafyanın Türk ve Yunanların birlikte yaşaması buyurduğunu belirten Miçotakis, gerginliklerle silahlanma yarışının iki tarafa da enerji kaybettirdiğini ifade etti.

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