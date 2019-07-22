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  • 23.07.2019 00:10
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 00:14

'ten sağ kurtulan kadının bastonu 62 bin dolara satıldı

Buz dağına çarparak batan ve bin 514 kişinin ölümüne neden olan gemisinden sağ kurtulan bir kadının, facia sırasında yanında bulunan bastonu, da 62 bin 500 bin dolara alıcı buldu.

O baston satılığa çıkarıldı! 62 bin dolara alıcı buldu

'den ayrıldıktan sonra 'ye doğru yol alırken 1912'de buz dağına çarparak batan gemisinde seyahat eden Ella White isimli yolcunun, cankurtaran filikalarınca fark edilmesini sağlayan ucu ışıklı bastonu, ABD'nin Rhode Island eyaletindeki bir müzayedede satıldı.

Müzayedeyi düzenleyen Guernsey's şirketinin başkanı Arlan Ettinger, yla satılan bastonun, faciasından geriye kalan en önemli parçalardan biri olduğunu belirtti.

Bastonun sahibi White'ın aile bireylerinin de açık artırmayı takip ettiğini kaydeden Ettinger, bastonun yeni sahibinin İngiltere'de yaşayan bir kişi olduğunu ifade etti.

GEMİ, KUZEY ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ
"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla 'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

da bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.

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