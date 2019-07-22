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  • 22.07.2019 20:56
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 21:03

hükümeti geri dönen vatandaşlarına verecek

hükümeti, ekonomik kriz döneminde iş aramak için na giden vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için luk teşvik programı başlattı.

O ülkeden flaş adım! Geri dönen vatandaşlarına...

"" adı verilen girişim için kayıtlar bugünden itibaren alınmaya başlandı. Bu teşvikten yararlanmak isteyen lilere, ülkeyi 31 Aralık 2015'den önce terk etmiş olma, en az 12 ay nda kalma ve iş sözleşmesine sahip olma şartları getirildi.

Portekiz'deki sol hükümette göçmenlerden sorumlu Devlet Bakanı Miguel Cabrita, basına yaptığı açıklamada, "Eve dönme vakti geldi. Ülkeniz destekliyor. Hükümet olarak vermek istediğimiz mesaj bu. Amacımız yurt dışında yaşayan Portekizlileri ülkeye geri döndürmek değil, dönmek isteyenleri teşvik etmek." dedi.

Cabrita, "Geri Dönüş Programı"na bu yıl sonuna kadar 10 milyon avroluk bütçe ayırdıklarını ve 2020 yılı sonuna kadar 3 bin vatandaşın ülkeye geri dönmesini öngördüklerini söyledi.

Hükümetin aldığı bu kararın arkasında, yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Portekiz'de son yıllarda doğum oranındaki ciddi düşüş, ülke nüfusunun giderek yaşlanarak ortalama yaşın 44'e çıkması ve genç, eğitimli nüfusun iş aramak için yurt dışını tercih etmesinin yarattığı sorunlar olduğu belirtiliyor.

Portekiz'de 2010-2014 döneminde yaşanan büyük mali krizden dolayı 300 bine yakın Portekizli iş aramak için yurt dışına gitmişti.

Portekiz'de Kasım 2015'den bu yana Antonio Costa'nın başbakanlığında sol hükümet iktidarda bulunurken, ülkede ekim ayında genel seçimin yapılması öngörülüyor.

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