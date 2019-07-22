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  • 23.07.2019 06:33
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 06:33

ve ortak operasyon için anlaştı!

hükümeti, ile iki ülke sınırındaki silah kaçakçılığı ile mücadele için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ülkede polis tarafından ele geçirilen yasa dışı silahların çoğunun ABD'den geldiği ifade ediliyor.

Resmen duyurdular: Ortak operasyon için anlaştık!

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, bu yıl sınırda tespit edilen yasa dışı silahların sayısında görülen artışın ardından yönetimi ile silah kaçakçılığıyla mücadelede ortak operasyon yürütmek konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Meksika ordusunun, sınırdaki Tijuana, , Nuevo Laredo, Reynosa ve Matamoros kentlerinde silah kaçakçılığıyla mücadele operasyonları başlatmak için ABD makamlarıyla koordinasyon içinde olacağını ifade eden Ebrard, Amerikan makamlarının da ABD tarafındaki ilgili şehirlerde kaçakçılığa karşı sert önlemler alarak iş birliği yapacağını bildirdi.

Meksika'da bu yıl şimdiye kadar ele geçirilen otomatik silahların sayısında yüzde 122 artış olduğu kaydedildi.

Ülkede polis tarafından ele geçirilen yasa dışı silahların çoğunun ABD'den geldiği ifade ediliyor.

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