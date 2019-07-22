Mahrez, darbeci Sisi hükümetini es geçti

Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, tarihe geçti. Cezayir, final maçında Senagal'i devirdi. Cezayir Milli Takımı'nın kaptanı Riyad Mahrez'in (28) kupa törenindeki hareketi ise maçın önüne geçti.
ONLARLA TOKALAŞMADI
Manchester City'li yıldız futbolcu, kupa töreninde 2013 yılında Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi darbeyle deviren Sisi hükümetine tepki gösterdi. Mahrez, kupa töreninde FIFA Başkanı Gianni Infantino'yla tokalaştıktan sonra Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ve Mısır Spor Bakanı'nı görmezden geldi. Darbecileri tanımayan Mahlez'in bu hareketi, sosyal medyanın gündemine yerleşti. 2013'de Abdulfettah es-Sisi darbesiyle cezaevine gönderilen seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi, geçen ay hayatını kaybetmişti.
Afrika Kupası'nı kazanan Cezayir'in yıldızı Mahrez, darbecilerin elini sıkmadı.
Cezayirli futbolcu Mahrez'in görmezden geldiği Mısır Başbakanı Madbuli, çok bozuldu.
KRAL ADAMSIN
Cezayirli yıldız futbolcu Mahrez'in Mısır'ın darbeci hükümetini görmezden gelmesi ülkesinde ve tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlardı:
Helal sana kardeşim. İzlerken tatlı bir tebessüm aldım.
Adamsın.
Allahına kurban.
Bu adamı transfer edin.
Helal olsun sana.
Alkışlanacak hareket.
Hislerimize tercüman oldun sen.
Sisi'ye darbe vuran adam.
Bu da saha darbesi Sisi.
Darbecilere gol attı.
Tarihi tavır.
Riyad Mahrez yaptığı hareket ile sayısız insanın saygısını kazandı. Artık bir takımın kaptanı değil, onur örneği oldu.
Sen nasıl bir kralsın ya!
ÖDÜLLÜ YILDIZ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, rekorunu kırarak Leicester City'den Mahrez'i 60 milyon sterlin karşılığında renklerine kattı. Mahrez, İngiltere temsilcisinde 179 karşılaşmada 48 gol ve 38 asistlik performansıyla dikkatleri üzerinde topladı. Cezayir ve İngiltere'de 'Yılın Futbolcusu' ödüllerini kazandı.
FİLİSTİN'İ UNUTMADI
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Cezayir'in şampiyonluk kutlamalarına Filistin bayrağı ile katıldı. Duyarlı futbolcu, her fırsatta Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne vurgu yapmıştı.
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