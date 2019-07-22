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Hayat okulu

Hayat okulu
Dünyanın en çok para kazanan işadamları, üniversite okumadan zirveye konmayı başardı. O isimlerden bazıları şöyle sıralandı:



SHELDON ADELSON: 38.2 MİLYAR $
ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Sands'ın sahibi da 12 yaşında Boston etrafında gazete sattı. Üniversitenin başında ise orduya katılma kararı aldı. Askerlik bitince okula dönüş yaptı. Kurduğu kumarhaneler zinciriyle 38.2 milyar $'lık bir servet kazandı.



BILL GATES: 103.8 MİLYAR $
Dünyanın en zengin isimlerinden , yakın arkadaşı Paul Allen ile birlikte 'u kurmak için 'ni bıraktı. Microsoft ile birlikte 103.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu.



MARK ZUCKERBERG: 75.5 MİLYAR $
Harvard Üniversitesi'nde okuyan Zuckerberg, Facebook projesini tamamlamak için üniversiteyi bırakmıştı. Bu hayati kararının karşılığını da kısa sürede aldı. 2.3 milyar üye sayısı sayesinde şu anda 75.5 milyar dolarlık bir servete ulaştı.

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