Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 23.07.2019 01:21
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 01:22

Arap Birliği: 'te yaşananlar tehcir ve savaş suçudur

Arap Birliği, 'in işgal altındaki Doğu 'te lilere ait evleri yıkmasının savaş suçu olduğunu belirterek, İsrail'i kınadı. Öte yandan Arap Birliği'nden uluslararası topluma, Filistin halkına ve Kudüs kentine yönelik bu saldırganlığın son bulması için çalışma çağrısında bulunuldu.

Arap Birliği: Kudüs'te yaşananlar savaş suçudur

Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Said yaptığı yazılı açıklamada, yıkımların, 'in, halkının özellikle 'teki varlığını ve haklarını hedef alan açık ve sistematik saldırganlığının ve tehcir politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.
Ebu Ali, "Kudüs'te yaşananlar etnik temizlik, tehcir ve savaş suçudur ve on yıllardır süren suçlar silsilesinin en tehlikelisidir." ifadelerine yer verdi.

Yıkımların tüm uluslararası kararlara ve ikili anlaşmalara karşı açıkça meydan okumak anlamına geldiğini kaydeden Ebu Ali, hedef alınan binaların A bölgesinde yer aldığına, gerekli ruhsat ve mülkiyet belgelerinin bulunduğuna işaret etti.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Uluslararası topluma, Filistin halkına ve Kudüs kentine yönelik bu saldırganlığın son bulması için çalışma çağrısında bulunan Ebu Ali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi () ile , İsrail'i bu suçlara son vermeye zorlamak için uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya çağırdı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay 'deki söz konusu binaların, Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme önceki gün bu başvuruyu reddetmişti.

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, dün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait en az 10 evin yıkımına başlamıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriArap Birliği: Kudüs'te yaşananlar tehcir ve savaş suçudur
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri