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  • 21.07.2019 23:57
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 23:57

Trump'ın damadı kirli plan için devreye girdi!

ABD Başkanı 'ın damadı ve Başdanışmanı 'in bu ay sonu İsrail-Filistin barış görüşmeleri kapsamında turuna çıkacağı belirtildi. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı 'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

Jared Kushner kirli plan için devrede!

ABD basınında kaynaklarına dayandırılan habere göre, Kushner, İsrail-Filistin barış planı içindeki 50 milyar dolarlık ekonomik kalkınma paketine destek için İsrail, Ürdün, Mısır, , Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretler gerçekleştirecek.
Kushner öncülüğündeki heyete, ABD'nin Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Dışişleri yetkilisi Brian Hook ve Kushner'in yardımcısı Avi Berkowitz de eşlik edecek.

Heyetin ziyaretler kapsamında, geçen ay Bahreyn'de yapılan ekonomik çalıştayın sonuçlarına odaklanması bekleniyor.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON
ABD öncülüğünde, Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da yapılan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de etkinliği boykota davet etmişti.

Çalıştaya Filistin'in boykot çağrısına rağmen ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, BAE, Katar ve Fas katılmıştı.

İsrailli yetkililerin davet edilmediği çalıştaya, bu ülkeden iş insanları ve gazeteciler iştirak etmişti.

YÜZYILIN ANLAŞMASI
ABD Başkanı 'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve 'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı 'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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