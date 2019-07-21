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  • 21.07.2019 20:07
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 20:07

'da kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

polisi, Gbale köyünde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşını kurtarmak için operasyon başlattı. Öte yandan, Nijerya açıklarında silahlı kişiler, Salı günü 'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, vatandaşını kaçırdı.

4 Türk için operasyon başlatıldı

'da 4 Türk vatandaşı Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı. Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi, Türk vatandaşlarının kurtarılması için operasyon başlattıklarını açıkladı.

İHA'nın haberine göre, Sözcü Ajayi yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının Gbale köyünde bir kafede otururken kaçırıldığını kaydetti.

Öte yandan, Nijerya açıklarında silahlı kişiler, Salı günü 'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, vatandaşını kaçırdı.

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