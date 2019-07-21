Sotheby's müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Apollo 11'in aya inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York'taki açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı." ifadesi kullanıldı.
Sotheby's müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Apollo 11'in aya inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York'taki açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı." ifadesi kullanıldı.
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