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  • 22.07.2019 01:22
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 01:30

1976'da yanlışlıkla satmıştı! Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 milyon dolara satıldı

ve () 1976'da yanlışlıkla 217 dolara kurumda çalışan bir stajyere sattığı Ay'a ilk ayak basılan anın görüntüleri 1 milyon 820 bin dolara satın alındı. Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü için NASA'nın kasetlerin peşine düşmesi üzerine George, kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinde olduğunu fark etmişti.

Sotheby's müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Apollo 11'in aya inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York'taki açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı." ifadesi kullanıldı.

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