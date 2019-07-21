Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 22.07.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 07:41

Bakanı Zarif'ten şoke eden Bolton iddiası: Trump’ı ikna edemedi intikam istiyor

Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Bolton'ın 'yi bataklığa çekmeye çalıştığını öne sürdü.

Trump’ı ikna edemedi intikam istiyor

Bakanı Muhammed , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD John Bolton'ın ABD Başkanı 'ı ''Yüzyılın Savaşı'' konusunda ikna edemediğini, bunun intikamını İngilizleri bataklığa çekerek almak istediğini belirtti.

'KANDIRAMAYINCA, BATAKLIĞA ÇEKME ÜMİDİYLE…

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Yanlış yapmayın. Donald Trump'ı Yüzyılın Savaşı'nı başlatması konusunda kandıramayan ve B Takımı'nın çökmesinden rahatsız olan John Bolton, İngilizleri bir bataklığa çekme ümidiyle kinini o yöne kanalize ediyor. Böyle bir adımı ancak ihtiyat ve sağduyu önler.''

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran Dışişleri Bakanı Zarif'ten şoke eden Bolton iddiası: Trump’ı ikna edemedi intikam istiyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri