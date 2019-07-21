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  • 21.07.2019 21:48
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 21:53

'da halk 'e iade yasasını için tekrar sokaklarda

'in Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlıları, Çin'e iade tasarısı ve polisin eylemcilere karşı tavrını için yürüyüş düzenledi. lere göz yaşartıcı gaz ve müdahale etti. Göstericiler Pekin merkezi yönetiminin irtibat ofisine ulaştı.

Bölgenin en büyük aktivist gruplarından Sivil İnsan Hakları Cephesince organize edilen yürüyüşe, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu on binlerce kişi katıldı.

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