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  • 21.07.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 22:09

, lere kemerle saldırdı! İşte o anlar

’da bir , duruşma salonunda kararın okunduğu sırada hâkimlere belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Hâkimler hastaneye kaldırılırken; avukat polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise duruşma salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 'nın başkenti Cakarta'daki Cakarta Merkez Mahkemesi'nde, 18 Temmuz'da yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldi. ın, Hâkim Sunarso'nun davacı ile sanıklar Geria Wijaya Prestige, Harijanto , Hermanto Karjadi, Hartono Karjadi, PT Saka Utama Dewata ve Fireworks Venture Limited arasındaki geçici bir ihtilafla ilgili kararı okuduğu sırada saldırdığı belirtildi.

Duruşma salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, avukatın aniden belindeki kemeri çekerek ayağa kalktığı, hâkimlerin bulunduğu kürsüye yaklaşarak kemeriyle hâkimlere vurduğu görüldü. Saldırgan avukat Desrizal Chaniago, duruşma salonunda bulunan güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından zapt edilerek hâkimlerden uzaklaştırıldı.

Yerel medya, hâkimlerin saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını, Chaniago'nun ise polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

AVUKATI ADINA ÖZÜR DİLEDİ
İş insanı Tomy Winata'nın, saldırıya uğrayan hâkimlerden ve duruşma salonundakilerden özür dilediği belirtildi.

Avukat Chaniago'nun 'saldırı' suçundan cezaya çarptırılabileceği duyuruldu.

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