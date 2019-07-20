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  • 21.07.2019 00:07
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 00:07

'de Husi grupları arasında : 11 ölü

'in başkenti Sana'nın kuzeyindeki Amran vilayetinde iki Husi grubu arasında çıkan da 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Bölgede gerginliğin sürdüğü belirtildi.

Yemen'de Husi grupları arasında çatışma!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husi komutanlarından Muhammed Eş-Şetevi ile Mücahid Kuşeyra'ya bağlı silahlı gruplar arasında dün akşam saatlerinde çıktı.

Süfyan kabilesine mensup Şetevi ile Ride kabilesinden Kuşeyra'ya bağlı gruplar arasındaki çatışma bugün de devam etti.

Çatışmalarda, Şetevi ile Kuşeyra'nın yanı sıra 9 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Bölgede gerginliğin sürdüğü belirtildi.

den çatışmalara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, söz konusu çatışmaların, Husilerin İbb, Kataba, Ed-Dali hattı üzerindeki yolculara uyguladığı haraç konusunda yaşanan anlaşmazlıktan çıktığını ifade ediyor.

'de Husilerin kontrolü altındaki bazı bölgeler, zaman zaman haraç ya da nüfuz mücadelesi gibi sebeplerden kaynaklanan silahlı çatışmalara sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de destekli Husiler ile ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Yemen hükümeti birlikleriyle yaşanan çatışmalarda bölgedeki kabile reisleri ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yandaşlarının desteğiyle Haziran 2016'da Amran'ın kontrolünü ele geçirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açtı.

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