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  • 20.07.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 19:42

Son dakika: 'de şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı

Son dakika haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'deki hain saldırıda Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın ardından bir teröristin daha yakalandığını duyurdu. Yakalanan teröristin 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız olduğu açıklandı.

Erbil teröristlerinden biri daha yakalandı!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki restoranda düzenlenen terör saldırısının baş faili Mazlum Dağ'a yardım eden 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız yakalandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, operasyona ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

IKBY güvenlik güçleri, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu. Teröristin 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu tespit edilmişti.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

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