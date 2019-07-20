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  • 20.07.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 18:41

Son dakika... 'da : 10 ölü

yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan’ın Badghis vilayetinde düzenlendi. Düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da saldırı! Ölü ve yaralılar var

yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın Badghis vilayetinde Afgan güvenlik güçlerince düzenlenen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

HAYAATINI KAYBEDENLERİN 3'Ü ÇOCUK 2'Sİ KADIN
Badghis Vilayet Meclisi Başkanı , yaşamını yitiren 10 kişiden 3'ünün çocuk, 2'sinin kadın olduğunu açıkladı.

Bölgedeki ordu üssünün isyancılar tarafından çevrildiğini belirten Aziz Beg, helikopterlerin üsse ulaşmaya çalıştığını ancak civardaki köylerden ateş açıldığını söyledi.

Badghis milletvekilli Ziauddin Akazai, cuma gecesi Bala Murghab bölgesine düzenlenen nda 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

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