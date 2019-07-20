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  • 20.07.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 14:57

'da uçak pistten çıktı

'ın 'na inen Pakistan Uluslararası Havayolları () uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. PIA Sözcüsü Maşhud Tajvar, 53 yolcu ve mürettebatın dan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Pakistan'da uçak pistten çıktı

'den yapılan açıklamaya göre, başkent İslamabad'dan ülkenin kuzeyindeki 'na giden PIA uçağı iniş sırasında pistten çıkarak pistin yanındaki toprak alana girdi.

PIA Sözcüsü Maşhud Tajvar, ATR-42 tipi yolcu uçağının pilotunun kontrolü sağlamasıyla uçaktaki 53 yolcu ve mürettebatın dan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Tajvar, PIA Genel Müdürü Arşad Malik'in talimatıyla kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, pilotların ise soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığını duyurdu.

Kazanın ardından Gilgit Havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Havalimanı, pistten çıkan uçağın çekilmesi ve pist güvenliğinin sağlanamamasıyla yaklaşık 1 saat sonra yeniden uçuş trafiğine açıldı.

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