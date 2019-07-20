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  • 21.07.2019 01:37
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 01:43

'da 4 vatandaşı kaçırıldı

'nın İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 vatandaşı kaçırıldı. Ülkede kaçırılan Türk sayısı 14'e yükseldi. Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Nijerya'dan kötü haber! 4 Türk daha...

ülkelerinden 'da 4 vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı. Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.

Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi.

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