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  • 20.07.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 09:07

’deki gaz sı: 10 ölü, 19 yaralı

’in orta kesiminde bulunan Hınan eyaletindeki bir gaz fabrikasında gerçekleşen da 10 kişi öldü, 19 kişi yaralandı, 5 kişi den ise haber alınamıyor.

Felaketi yaşadılar! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hınan eyaletine bağlı Yima kentindeki bir gaz fabrikasında meydana gelen da 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ciddi şekilde yaralandı, 5 kişiden haber alınamıyor.

Henan Coal Gas Co. Ltd'ye ait fabrikada gerçekleşen olaya bir cihazın infilak etmesinin sebep olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yerel hükümet kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Öte yandan, hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin açıklama yapılmadı.

Yima kentindeki fabrikada dün meydana gelen patlama sonrası bölgede 3 kilometrekarelik alanda bulunan binalar da zarar görmüştü.

Patlamaya ilişkin medyaya düşen görüntülerde büyük beyaz bir dumanın gökyüzüne yükseldiği görülüyordu.

'de mart ayında bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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