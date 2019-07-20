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  • 20.07.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 22:14

, Kahire'ye uçuşları aksıya aldı

İngiliz havayolu şirketi , güvenlik endişeleri nedeniyle 'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldı. , dün, Mısır'a seyahat edecek olan İngiliz vatandaşlarını "uçuşlara yönelik artan terörizm riski" konusunda uyararak, "Mısır'dan 'ye olan uçuşlar için ek güvenlik önlemleri uygulandığını" duyurmuştu.

İngiliz havayolu şirketinden dikkat çeken karar

İngiliz havayolu şirketi 'den, Kahire'ye gitmek üzere olan yolculara yapılan açıklamada, uçuşların iptal edildiği belirtilerek, "Güvenlik düzenlemelerimizi dünyanın her yerindeki tüm havaalanlarımızda sürekli gözden geçiriyoruz ve daha fazla değerlendirmeye olanak sağlamak için tedbiren yedi gün boyunca Kahire'ye olan uçuşları askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

Yolcular ve ekiplerin güvenliğinin, şirketin önceliği olduğu belirtilen açıklamada, güvenli olmayan uçuşların asla gerçekleştirilmediği vurgulandı.

"BİRİSİ, BİZİM BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEYİ BİLİYOR"
Açıklamada, uçuşların iptaline yol açan güvenlik riskinin ne olduğuna dair bir bilgi yer almadı.
Bir yolcu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağa binmek üzereyken uçuşun iptal edildiğini aktararak, "Güvenlik riski. Birisi, bizim bilmediğimiz bir şeyi biliyor." dedi.

BAKANLIK UYARDI
, dün, 'a seyahat edecek olan İngiliz vatandaşlarını "uçuşlara yönelik artan terörizm riski" konusunda uyararak, "Mısır'dan 'ye olan uçuşlar için ek güvenlik önlemleri uygulandığını" duyurmuştu.

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