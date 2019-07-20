ABD sıcaktan kavruluyor, New York’ta acil durum ilan edildi ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonu tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu. Bazı yerlerde, hava sıcaklığının 44 dereceye yakın olması bekleniyor.

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