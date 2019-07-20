ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonu tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu. Bazı yerlerde, hava sıcaklığının 44 dereceye yakın olması bekleniyor.
ABD sıcaktan kavruluyor, New York’ta acil durum ilan edildi
ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonu tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu. Bazı yerlerde, hava sıcaklığının 44 dereceye yakın olması bekleniyor.
ABD'nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonu tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu. Bazı yerlerde, hava sıcaklığının 44 dereceye yakın olması bekleniyor.
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