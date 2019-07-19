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  • 19.07.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 20:27

'dan açıklaması ve 'ye mesajı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander , 'nin 'nin Rusya'dan aldığı füze savunma sistemlerinin teslimatı sonrası savaş uçakları üzerine aldığı karar hakkında konuştu. Grushko, 'ABD, en ufak egemenlik belirtisi gösterenleri ve kendi ekonomik çıkarlarını savunanları cezalandırıyor' ifadelerini kullandı.

Rusya'dan flaş açıklama! ABD'ye S-400 mesajı

'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander , 'nin, 'nin Rusya'dan aldığı füze savunma sistemlerinin teslimatı sonrası savaş uçakları üzerine aldığı karar hakkında açıklamalarda bulundu.

"ABD TÜRKİYE'Yİ CEZALANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"
ABD'nin Türkiye'nin dahil olduğu programı hakkında aldığı kararını eleştiren Grushko, ABD'nin Türkiye'nin kendi egemenliğini sağlaması amacıyla S-400 füze sistemlerini satın almasından dolayı cezalandırılmaya çalışıldığını söyledi.

"ABD ÖNCE BAĞIRIR ARDINDAN..."
Grushko, "ABD, en ufak egemenlik belirtisi gösterenleri ve kendi ekonomik çıkarlarını savunanları cezalandırıyor. Sadece bağırırlar ardından emrederler sonunda yaptırım uygularlar. Bu onların dış politikasının küçük bir yolu" ifadelerinde bulundu.

"ABD YAPTIRIMLARIN İŞE YARAMADIĞINI ANLAMALI"
ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hakkında da konuşan Grushko, "Zaten halihazırda 20 yaptırım paketi var. Yeni bir yaptırım paketi hazırlayanlar bunun işe yaramadığını anlamadı. Gündemimiz değişmiyor. Bu uluslararası hukuku zedeleyen, ülkeler arası stratejik ilişkileri zedeleyen ve küresel güvenliği riske sokan hamleler" şeklinde konuştu.

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