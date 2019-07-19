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  • 20.07.2019 01:20
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 01:20

'ye ait ikinci bir tankeri alıkoyduğu iddialarını yalanladı

, 'nda 'ye ait bir tankerini daha alıkoyduğu yönündeki iddiaları yalanladı. İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.

İran'dan ikinci tanker iddiasına yalanlama!

devlet televizyonunun 'ndeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin ikinci bir İngiliz tankerine müdahale etmediği belirtildi.

Bugün 'nda sadece adlı tankerinin alıkonulduğu, Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerine ise müdahale edilmediğini kaydedildi.

TANKER, RUTİN KONTROL SONRASI YOLUNA DEVAM ETTİ
Haberde ayrıca Mesdar adlı petrol tankerinin Basra Körfezi'nde rutin görevini sürdüren silahlı kuvvetler tarafından kontrol edildiği ve çevre ile ilgili kararlar konusunda bilgilendirildikten sonra tankerin yoluna devam ettiği ifade edildi.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic'te, 'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiği görülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti.

İran, söz konusu tankerin uluslararası denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurmuştu.



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