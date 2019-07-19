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  • 20.07.2019 05:25
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 05:25

Arjantinli ünlü mimar hayatını kaybetti! Cesar Pelli kimdir?

'daki ve 'taki Dünya binalarının da aralarında bulunduğu birçok eserin mimarı Arjantinli , 'nin New Haven şehrinde 92 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Cesar Pelli kimdir?

Dünyaca ünlü mimar hayatını kaybetti

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maharetli Cesar Pelli'nin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Dünyaya miras olarak bıraktığı eserler, Arjantinliler için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde şubesi olan Pelli-Clarke-Pelli mimarlık şirketinin kurucusu Pelli, 1998-2006 yıllarında dünyanın en yüksek gökdeleni ünvanına sahip olan 'daki , 'taki Dünya ve 'daki Uluslararası Finans Merkezi binası gibi birçok esere imza attı.

CESAR PELLİ KİMDİR?
Pelli, ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Mimarlık Fakültesi'nde 1977-1984 yıllarında dekanlık yapmasının yanı sıra eserleriyle Amerikan Mimarlar Enstitüsü Altın Madalya Ödülü gibi birçok mimarlık ödülü de kazandı.

Arjantin'in Tucuman eyaletinde 1926'da dünyaya gelen Pelli, üniversite eğitimini Tucuman Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1952 yılında yüksek öğrenime başlamak için ABD'ye taşınmış ve yaşamını orada sürdürmüştü.


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