Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Birimi'nden (BMKG) yapılan açıklamada, yerel saatle bugün saat 01.22'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Denizin 22 kilometre derininde meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Tasikmalaya'nın 58 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
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