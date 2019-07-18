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  • 19.07.2019 07:38
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 07:38

Son dakika: 'da 4,5 büyüklüğünde

'nın Batı Cava eyaletine bağlı Tasikmalaya kentinde 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Endonezya'da korkutan deprem

, Klimatoloji ve Jeofizik Birimi'nden (BMKG) yapılan açıklamada, yerel saatle bugün saat 01.22'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Denizin 22 kilometre derininde meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Tasikmalaya'nın 58 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

de herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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