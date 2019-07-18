Rus devlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov'un, Su-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır oldukları açıklamasını değerlendiren Mihaylov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Su-35, neredeyse tüm taktik-teknik özellikler ve parametreler açısından Batı'nın beşinci nesil savaş uçakları F-22 ve F-35 ilerekabet edecek güçte olan savaş aracı. Belki sadece görünmezlik ve bazı elektronik özellikler dışında neredeyse eşit durumdalar. Hatta Rus uçağı, yatay ve dikey itme-vektörlü motoru sadesinde maksimum hızla 360 derece yön değiştirebiliyor ve 5. nesil savaş uçaklarına özgü tüm akrobasi figürlerini yapabiliyor."





Uzman, Rus aracın, ABD'li rakiplerini geride bıraktığı süper manevra kabiliyeti faktörü hariç, düşman elektroniğinin çalışmasını engelleyen elektronik harp sistemleri, otomatik kontrol sistemi ve yeni hava hedeflerini tespit sistemleri gibi muharebe koşullarında pilota yardımcı olan bir dizi elektronik yenilikler içerdiğini söyledi.

Mihaylov, "Rus savaş uçağının sahip olduğu füzeler de Batılı muadillere ciddi rekabet oluşturuyor" diye ekledi.