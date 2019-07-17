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  • 17.07.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:30

Son dakika: 'ın saldırı!

Son dakika haberine göre 'deki Husi güçlerinin askeri sözcüsü, Husilerin 'ın İHA ile saldırdıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı!

'de İran destekli Husiler, 'daki İHA ile saldırdıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada düzenlenen saldırı sonrası havalimanında operasyonel aksaklıkların yaşadığı öne sürüldü.

Olaya ilişkin Suudi Arabistan kanadından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz salı günü Yemen'de görev yapan Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği Koalisyon güçleri, Suudi Arabistan'ın Jizan ve Abha kentlerini hedef alan Husilere ait 3 İHA'yı düşürdüklerini duyurmuştu.

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