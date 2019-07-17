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  • 17.07.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 12:35

Son dakika: İran'dan Pompeo'ya '' cevabı

ABD ve İran arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD 'nun açıklamasının aksine İran'ın programını müzakere etmeyeceğini ifade etti.

İran'dan ABD'ye yalanlama! Müzakere etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'den, ABD 'nun açıklamasına yanıt geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in programıyla ilgili yaptığı açıklamanın müzakereye hazırlık anlamına gelmediğini ifade etti.

"İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİYLE İLGİLİ KONUMU AÇIKTIR"

Balistik füze programını müzakere edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine Zarif'in ABD'nin Orta Doğu'daki ülkelere sattığı geniş çaplı silah satışlarına dikkati çekerek "topu akıllıca ABD'nin sahasına attığını" söyleyen Musevi, "İran ve Dr. Zarif'in ülkenin füze kapasitesiyle ilgili konumu açıktır." ifadesini kullandı.

Zarif, dün Batı medyasına verdiği bir mülakatta, balistik füze programının da müzakere edilip edilemeyeceğine ilişkin soruya, "Hazır olduğumuz konudan başlayalım, balistik füze konusunu tartışma ihtiyacı duyarsak ne yapabileceğimize bakalım ancak ABD füzeler hakkında konuşmak istiyorsa önce bölgedeki bazı ülkelere füze dahil çeşitli silahlar satmayı durdursun." cevabını vermişti.

POMPEO: İRAN MÜZAKEREYE HAZIR

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün 'daki kabine toplantısında, "İranlılar ilk kez füze programlarıyla ilgili olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını söylediler." açıklamasını yapmıştı.

İranlı yetkililer, bir çok kez balistik füze programının müzakere konusu edilmeyeceğini açıklamıştı.

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