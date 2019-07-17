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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 21:25

Son dakika: 'nden küresel kararı

Son dakika gelişmesine göre, , 'ndeki salgını nedeniyle küresel ilan edilmesine karar verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden küresel acil durum kararı

, 'ndeki salgını nedeniyle küresel ilan edilmesine karar verdi.

Yaklaşık 2 milyon nüfusuyla bölgenin en kalabalık kenti Goma'daki ilk Ebola hastasının ölümü paniğe yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü, Goma'da ilk Ebola vakası görülmesinin ardından dün acil durum komitesini toplayarak, "Ebola'nın küresel bir sağlık tehdidi" olup olmadığı konusunun yeniden ele alınacağını bildirmişti.

Sağlık Bakanı Oly Ilunga, papazla aynı otobüste 18 yolcunun bulunduğunun tespit edildiğini ve bu kişilere en kısa sürede aşı yapılacağını açıklamıştı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve 'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te 'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve 'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü

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