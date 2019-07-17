AB'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye getirdiği yaptırımlara tepki gösteren Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Yaptırım baskısının bir araç olmadığından hareket ediyoruz. Gerçi bu maalesef artık günümüz uluslararası ilişkilerinin bir faktörü. Ama kesinlikle diplomasi cephaneliğinden değildir ve kesinlikle uluslararası politikanın temelinde yer almamalı" ifadelerini kullandı.





Sputnik'in haberine göre Zaharova, BM Güvenlik Konseyi'nin izni olmayan her türlü yaptırım etkinliğine "son derece olumsuz" yaklaştıklarını ve tek taraflı adımları kabul edilemez gördüklerini de sözlerine ekledi.

