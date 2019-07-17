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  • 18.07.2019 07:16
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 07:23

Rusya'dan 'ye, mesajı: Yaptırımları desteklemiyoruz

Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği’nin () ’ye ’deki keşif sondaj çalışmalarından dolayı tek taraflı olarak getirdiği yaptırımlara desteklemediklerini belirtti.

Rusya'dan AB'ye, Türkiye ve Doğu Akdeniz mesajı!

'nin, 'deki faaliyetleri nedeniyle 'ye getirdiği yaptırımlara tepki gösteren Zaharova, bugünkü basın brifinginde, "Yaptırım baskısının bir araç olmadığından hareket ediyoruz. Gerçi bu maalesef artık günümüz uluslararası ilişkilerinin bir faktörü. Ama kesinlikle diplomasi cephaneliğinden değildir ve kesinlikle uluslararası politikanın temelinde yer almamalı" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Zaharova, Güvenlik Konseyi'nin izni olmayan her türlü yaptırım etkinliğine "son derece olumsuz" yaklaştıklarını ve tek taraflı adımları kabul edilemez gördüklerini de sözlerine ekledi.

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