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  • 17.07.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 13:58

Putin'den açıklaması: Biz hazırız!

Devlet Başkanı , Rusya'nın Avrupa Birliği () ile güncel siyasi, ekonomik ve sosyal konularda yapıcı diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.

Putin'den AB açıklaması: Biz hazırız!

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Putin, Komisyonu Başkanlığı görevine gelmesi nedeniyle von der Leyen'e kutlama mesajı gönderdi.

Leyen'in, AB ile Rusya arasında eşit ve karşılıklı ortaklığın sağlanmasına hizmet edeceğine inancın belirtildiği açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya'nın AB ile güncel siyasi, ekonomik ve sosyal konularda yapıcı diyaloğa hazır olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Dün Avrupa Parlamentosu (AP), AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onaylamıştı.

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