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  • 17.07.2019 22:48
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 22:48

ABD'den 'deki saldırıya kınama

ABD Mike Pompeo, 'deki saldırıya ilişkin, "En az bir öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ahlaksız şiddet eyleminin hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz." açıklamasında bulundu.

ABD'den Erbil'deki saldırıya kınama

ABD Pompeo, 'deki saldırıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Pompeo, açıklamasında, "En az bir öldürüldüğü Erbil'deki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu ahlaksız şiddet eyleminin hiçbir şekilde bir gerekçesi olamaz. Kurbanların ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD, ve yönetimleri ile bu iki ülke halklarını desteklemeye olan bağlılığını bir kez daha yinelemektedir." ifadesini kullandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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