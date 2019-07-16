75'inci Yıl Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna 26 Haziran günü saat 00.46 sıralarında gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, görevli T.M.S'yi başına vurup etkisiz hale getirerek üzerindeki 5 bin 25 lirayı gasp etti.