Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 16.07.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 23:38

Sultangazi'deki cuları kamerada

Sultangazi'de na gelen yüzleri maskeli silahlı 3 şüpheli istasyon çalışanını darp ederek, 5 bin 25 lira parayı gasp etti. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

75'inci Yıl Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna 26 Haziran günü saat 00.46 sıralarında gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, görevli T.M.S'yi başına vurup etkisiz hale getirerek üzerindeki 5 bin 25 lirayı gasp etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSultangazi'deki akaryakıt istasyonu soyguncuları kamerada
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri