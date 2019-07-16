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  • 16.07.2019 20:45
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 20:45

Son dakika: Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen AB komisyonu başkanı oldu

Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.

AB komisyonu başkanlığına o isim seçildi

Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.

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