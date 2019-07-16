Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.
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Son dakika: Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen AB komisyonu başkanı oldu
Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.
Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.
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