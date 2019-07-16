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  • 17.07.2019 02:16
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 02:16

- arasındaki 29 yıl sonra açılıyor

ile arasındaki tek konumundaki , 29 yıl aradan sonra yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra Riyad yönetimi 'la tüm kesmiş, sınır kapısını da kapatmıştı.

O sınır kapısı 29 yıl sonra açılıyor

'ın Büyükelçisi Abdulaziz eş-Şemeri, Al-Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ile Suudi Arabistan arasındaki 'nın 15 Ekim'de resmen açılacağını belirtti.

İki ülke arasındaki tek sınır kapısı konumundaki Ar Ar'ın Bağdat ve Riyad arasındaki ziyaret trafiğinin artmasına katkı sunacağını dile getiren Şemeri, başta hac mevsiminde olmak üzere yılda yaklaşık 600 bin Iraklının sınır kapısını kullanmasını beklediklerini söyledi.

Ar Ar Sınır Kapısı, Irak ile Suudi Arabistan arasındaki 812 kilometrelik sınır hattı üzerinde tek geçiş kapısı konumunda bulunuyor.

Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden sonra Riyad yönetimi Bağdat'la tüm kesmiş, sınır kapısını da kapatmıştı.

Terör örgütü tehdidinin ortadan kaldırılmasından sonra Irak, komşu ülkelerle ortak çıkar prensibi üzerinde ilişkilerini geliştirmek istediğini duyurmuştu.

Bu kapsamda Bağdat ve Riyad arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için Ekim 2017'de Suudi Arabistan-Irak Koordinasyon Konseyi kurulmuştu.

Konsey, ekonominin güçlendirilmesine dayalı 16 noktada mutabakata varmış, hayata geçirilen mutabakatların en önemlisi de kara sınır kapısının ticari geçişlere açılması için hazırlıkların yapılması ve hava yollarının karşılıklı seferler başlatması olmuştu.

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