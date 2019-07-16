FETÖ mensuplarına en çok sahip çıkan ülkeler arasında olan Almanya'ya sığınan firari hainler, 15 Temmuz'a ilişkin hazırladıkları broşürde, TSK içerisindeki kripto örgüt üyelerini aklanmaya çalışırken, bir kısım muhalefet gibi ihanet kalkışması için "tiyatro" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

FETÖ'cüler, mağaza, banka ve kafelere dağıttıkları söz konusu broşürleri sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Türkiye, bugüne kadar Almanya'dan aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz gibi isimlerin yer aldığı 58 FETÖ/PDY mensubunun iadesini istedi ancak herhangi bir adım atılmadı. Son olarak Türkiye, Almanya'dan FETÖ'nün ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat'ın iadesini istedi.