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  • 16.07.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 09:59

'da 'den skandal broşürü

hain darbe girişiminin ardından ’ya kaçan ’cüler skandal bir broşür hazırladı. Broşürde, ihanet kalkışması  için “tiyatro” denildi.

Almanya'da FETÖ'den skandal broşür

mensuplarına en çok sahip çıkan ülkeler arasında olan 'ya sığınan firari hainler, 'a ilişkin hazırladıkları broşürde, içerisindeki kripto örgüt üyelerini aklanmaya çalışırken, bir kısım muhalefet gibi ihanet kalkışması için "tiyatro" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR
FETÖ'cüler, mağaza, banka ve kafelere dağıttıkları söz konusu broşürleri sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Türkiye, bugüne kadar Almanya'dan aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz gibi isimlerin yer aldığı 58 FETÖ/PDY mensubunun iadesini istedi ancak herhangi bir adım atılmadı. Son olarak , Almanya'dan FETÖ'nün ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat'ın iadesini istedi.

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