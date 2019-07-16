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  • 16.07.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 21:16

Savunma Bakan Adayı'ndan açıklaması! Hayal kırıklığına uğramış!

Başkanı tarafından aday gösterilen Mark Esper, ", uzun zamana dayanan önemli bir NATO müttefiki ama almaları yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı.” dedi.

ABD Savunma Bakan adayı hayal kırıklığına uğramış

aday gösterilen Esper, adaylığına yönelik Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde yapılan oturumda 'nin alımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin uzun zamandır kabiliyetli bir NATO üyesi olduğunu vurgulayan Esper, "Kendi düşünceme göre, Türkiye'nin son bir kaç yılda yaşadığı değişim oldukça üzücü. S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Esper, kendisine yöneltilen "ne yapılması gerektiğine" ilişkin bir soruya da şu cevabı verdi:

"Meslektaşıma ( Hukusi Akar) savunma bakanı seçilmem durumunda, ya F-35'leri ya da S-400'leri alabileceklerini, ikisine birden sahip olamayacaklarını belirttim. S-400'lerin alınması F-35'lerin kabiliyetini ve göklerdeki üstünlüğümüzü tehlikeye sokmaktadır."

Adaylığı önce Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde, daha sonra da Senato Genel Kurulunda oylanacak olan Esper, yeterli oyu alması durumunda ocak ayında James Mattis'in istifasının ardından ABD'nin asaleten savunma bakanı olacak.

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