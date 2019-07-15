İran'dan kritik çağrı! Anlaşmayı kurtarın

Mousavi, anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

AB ülkelerinin İran'a yükümlülüklerini hatırlatmalarının 'gerçekçi olmadığını' ve 'amaca ve mantığa aykırı' olduğunu belirten Mousavi, AB'nin anlaşmaya saygılı olması gerektiğini ekledi.

Daha önce Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çağrı yapmışlardı.