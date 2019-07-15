Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 15.07.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 16:42

'dan kritik çağrı! Anlaşmayı kurtarın

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bas Mousavi, İran’ın, Avrupa Birliği'ne (AB) 2015 yılında imzalanan ‘İran Nükleer Anlaşması’na dair yükümlülüklerini yerine getirerek anlaşmayı kurtarma çağrısı yaptığını duyurdu.

İran'dan kritik çağrı! Anlaşmayı kurtarın

Mousavi, anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde 'ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

ülkelerinin İran'a yükümlülüklerini hatırlatmalarının 'gerçekçi olmadığını' ve 'amaca ve mantığa aykırı' olduğunu belirten Mousavi, AB'nin anlaşmaya saygılı olması gerektiğini ekledi.

Daha önce , ve krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çağrı yapmışlardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran'dan kritik çağrı! Anlaşmayı kurtarın
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri