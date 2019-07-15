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  • 16.07.2019 04:40
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 04:40

'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde

'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntının hissedildiği bölgelerde turistler panik yaşarken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Endonezya'da korkutan deprem

'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde kaydedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) yaptığı açıklamada, bu sabah yerel saatle 08.00 civarında turistik adanın güney batısında sarsıntı yaşandığı bildirildi.

Sarsıntının büyüklüğünü ilk olarak 6,2 şeklinde duyuran EMSC, daha sonra bu veriyi 5,7 şeklinde güncelledi.

Denizin 100 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedilen depremin merkez üssünün kıyı kenti Denpasar'ın 102 kilometre güney batısı olduğu ifade edildi.

Sarsıntının hissedildiği bölgelerde turistler panik yaşarken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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